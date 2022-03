Bis zum 6. April können Fans aus ganz Europa im Rahmen des NBA 75 Euro Vote für die beiden ehemaligen Nationalspieler abstimmen. Die Vorauswahl ehemaliger und aktueller europäischer Spieler der US-Liga hatte eine Jury getroffen.

Das Fan-Voting und das der Jury, die aus europäischen Medienvertretern, Influencern und Prominenten besteht, fließt zu jeweils 50 Prozent in das Endergebnis ein. Abgestimmt werden kann auf der Seite NBA.com/Eurovote.

Nowitzki und Schrempf sind die beiden erfolgreichsten deutschen Spieler in der Geschichte der NBA. Nowitzki, der 2011 mit den Dallas Mavericks die Meisterschaft gewann, war im vergangenen Oktober anlässlich der 75. NBA-Saison bereits in das "Anniversary Team" gewählt worden. Schrempf spielte insgesamt 17 Jahre in der US-Liga und wurde während dieser Zeit dreimal Allstar.

