"Wir wissen alle, wie Jimmy in solchen Momenten aufdreht. Es war überragend. Er hat in der Offensive getroffen - und defensiv auch noch LeBron verteidigt. Wir haben uns alle an ihm aufgerichtet", sagte Miamis starker Rookie Tyler Herro anerkennend. Butler gab das Lob an seine Kollegen weiter: "Sie haben viel Raum für mich geschaffen. Es war für mich ein leichter Job."