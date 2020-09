Dies teilte NBA-Commissioner Adam Silver am Freitag per Videobotschaft mit. Zudem wurde der 25-Jährige von den Milwaukee Bucks als bester Defensivspieler des Jahres ausgezeichnet. Damit ist der "Greek Freak" nach Michael Jordan (1987/88) und Hakeem Olajuwon (1993/94) erst der dritte Spieler, der diese beiden Auszeichnungen in der gleichen Saison erhält.

Antetokounmpo kam in der noch laufenden Spielzeit im Schnitt auf 29,5 Punkte, 13,6 Rebounds und 5,6 Assists. Die Bucks waren als bestes Team der Hauptrunde in die Play-offs in der "Bubble" in Disney World in Orlando/Florida gegangen, scheiterten im Viertelfinale aber an Miami Heat.