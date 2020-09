Das Team um Superstar LeBron James bezwang im fünften Spiel der Best-of-Seven-Serie die Houston Rockets 119:96 und setzte sich im Gesamtstand mit 4:1 durch. James trug in Orlando/Florida als erfolgreichster Werfer der Lakers 29 Punkte zum Sieg bei, zudem kam der 35-Jährige auf elf Rebounds und sieben Assists.

Letztmals hatten die Lakers 2010 das Endspiel im Westen erreicht, damals setzten sich die Lakers um den im Januar verstorbenen Kobe Bryant gegen die Phoenix Suns durch und gewannen in der Finalserie gegen die Boston Celtics. Es war der bislang letzte NBA-Titel für die Lakers.

In diesem Jahr trifft das Team von Headcoach Frank Vogel zunächst im Finale der Western Conference entweder auf Lokalrivale Los Angeles Clippers oder die Denver Nuggets. Die Clippers liegen in der Serie 3:2 vorne. In der Eastern Conference steht die Finalpaarung bereits fest. Rekordmeister Boston um Nationalspieler Daniel Theis trifft auf die Miami Heat.