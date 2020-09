Der 35-Jährige und Anthony Davis erzielten in der Nacht zu Freitag zusammen 60 Punkte beim 114:108-Sieg gegen die Denver Nuggets, damit führen die Kalifornier in der Best-of-seven-Serie nun mit 3:1. Damit können die Lakers im fünften Spiel der Conference Finals am Samstag in Orlando (Ortszeit) alles klar machen.