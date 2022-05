Die Texaner gewannen die umkämpfte Partie vor eigenem Publikum 111:101 und legten damit zwei Tage nach ihrem Sieg in Arizona nach.

Vier Siege sind für den Einzug in die Conference Finals erforderlich, das fünfte Spiel steht in der Nacht zum Mittwoch an. Kleber steuerte in rund 34 Einsatzminuten elf Punkte und sieben Rebounds bei.

Der Slowene Luka Doncic war mit 26 Zählern bester Werfer bei Dallas. Auf Seiten der Suns, die das beste Team der Hauptrunde gestellt hatten, stach erneut Superstar Devin Booker (35) heraus.

Dallas profitierte über weite Strecken von seinem starken ersten Viertel (37:25). Angeführt von Booker kämpfte sich Phoenix zwischenzeitlich zurück, kam aber nicht mehr nah genug heran.

