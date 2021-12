Der 31-Jährige erlitt die Verletzung im linken Knie am Dienstag beim 104:108 gegen die New Orleans Pelicans. Bereits in seiner Rookie-Saison 2011/12 hatte sich Rubio bei den Minnesota Timberwolves einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen.

Mit Rubio waren die Cavs erstmals seit 2018 auf Play-off-Kurs. Mit 20 Siegen bei 14 Niederlagen hat das Team aus Ohio die Erwartungen bislang übertroffen. Rubio, wertvollster Spieler (MVP) der WM 2019 in China, war vor der Saison aus Minnesota nach Cleveland gewechselt. Sein Vertrag läuft nach der Spielzeit aus.

