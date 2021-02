Für Washington kam Center Moritz Wagner in 15 Minuten Spielzeit auf sechs Punkte, einen Rebound und drei Assists. Die Wizards feierten damit den fünften Sieg in Serie und gewinnen weiter Abstand zum Tabellenende der Eastern Conference.

Bei den Lakers, die auf den erkrankten Schröder und den an der Achillessehne verletzten Anthony Davis verzichten mussten, war James mit 31 Punkten bester Werfer. Trotz der dritten Pleite in Folge rangiert Los Angeles weiterhin auf Tabellenplatz drei in der Western Conference. Auf der Gegenseite überragten Bradley Beal (33 Punkte) und Russell Westbrook (32).