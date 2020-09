Der Kanadier, einst einer der besten Aufbauspieler und Passgeber der Welt, unterschrieb in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga einen Vierjahresvertrag bei den Brooklyn Nets. Das gab die New Yorker Franchise am Donnerstag bekannt.

"Wir sehen in Steve Nash einen Anführer, einen Kommunikator und einen Mentor, der schnell den Respekt unser Spieler gewinnen wird", sagte General Manager Sean Marks. Nash, Mitglied der Hall of Fame, hatte in den vergangenen fünf Jahren die Golden State Warriors in der Spielerentwicklung beraten.