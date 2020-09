Von 100 vergebenen Stimmen für den ersten Platz erhielt der 21-Jährige bei der Wahl des "Rookie of the Year" 99. Supertalent Zion Williamson (New Orleans Pelicans) erhielt eine Stimme. Morant ist nach dem Spanier Pau Gasol (2002) der zweite Spieler der Grizzlies, der die Auszeichnung erhält.