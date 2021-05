Publiziert 29/05/2021 Am 21:45 GMT | Update 29/05/2021 Am 21:45 GMT

Gegen Vorjahres-Finalist Miami Heat gewannen die Bucks mit 120:103 auch Spiel vier und machten damit den "Sweep" perfekt.

In der Runde der letzten Acht bekommen es die Bucks nach einer ausgiebigen Erholungspause mit den Brooklyn Nets oder den Boston Celtics zu tun, die sich am Sonntag in Spiel vier gegenüberstehen. Die Nets mit ihrem Star-Trio Kevin Durant, James Harden und Kyrie Irving führen 2:1.

Basketball Riesen gehen gegen Bayern in Führung VOR EINER STUNDE

Beim Sieg der Bucks in Miami gelang Antetokounmpo, noch amtierender MVP, mit 20 Punkten, 15 Assists und 12 Rebounds ein Triple-Double. Topscorer der Bucks war Center Brook Lopez mit 25 Punkten.

Basketball Berlins Basketballer in "heißer Play-off-Phase" mit Zuschauern VOR 5 STUNDEN