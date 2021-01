Den zweiten Saisonsieg der Mavs sicherte Luka Doncic: Der Slowene erzielte 27 Punkte und holte 15 Rebounds beim 93:83 gegen Miami Heat. Kleber kam von der Bank (5 Punkte, 4 Rebounds). Doncic zeigte seine bisher beste Leistung in dieser Saison und Trainer Rick Carlisle sich zufrieden mit der Entwicklung seines Stars: "Er arbeitet hart. Was die Kondition betrifft, läuft alles für ihn in eine gute Richtung."