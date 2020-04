NBA öffnet einige Trainingseinrichtungen

Die Basketball-Profiliga NBA wird ab Freitag wohl einigen Teams die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes erlauben. Das berichtet ESPN. Allerdings darf lediglich individuell gearbeitet werden, Mannschaftseinheiten sind weiterhin verboten.Die Liga soll beschlossen haben, den Teams in den US-Bundesstaaten und Städten die Wiedereröffnung der Klubeinrichtungen zu ermöglichen, in denen ab Mai die...

Die Liga soll beschlossen haben, den Teams in den US-Bundesstaaten und Städten die Wiedereröffnung der Klubeinrichtungen zu ermöglichen, in denen ab Mai die Lockdown-Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie gelockert werden. Unter anderem dürfen Spieler in Georgia in der kommenden Woche wieder auf das Klubgelände.

Viele NBA-Spieler sind wegen der Unterbrechung der Saison in ihre Heimatorte zurückgekehrt. Daher sollen die geöffneten Trainingseinrichtungen nicht nur den jeweiligen Teams sondern auch Profis anderer Klubs zur Verfügung stehen, die im Einzugsbereich wohnen. Dies ist sonst auch in der Sommerpause gängige Praxis.

