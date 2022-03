Das Team aus Florida um Franz und Moritz Wagner verlor das Kellerduell im Osten mit 120:134 gegen die Detroit Pistons. Orlando bleibt nach der dritten Pleite in Folge Schlusslicht der Eastern Konferenz, Detroit ist Vorletzter.

Rookie Franz Wagner kam in 31 Minuten Spielzeit auf 26 Punkte, der in die Startformation gerückte Moritz schaffte es in 29 Minuten auf 16 Zähler. Topscorer der Begegnung war allerdings Saddiq Bey von den Pistons. Der Forward brachte es auf 51 Punkte und lag damit im Trend der vergangenen Tage. Zuletzt hatten einige Stars Partien mit über 50 Zählern abgeliefert.

