In Spiel vier der Best-of-seven-Serie setzten sich die Suns in einem Krimi mit 84:80 bei den Los Angeles Clippers durch und führen nun mit 3:1. Superstar Chris Paul brachte in den letzten zehn Sekunden des Spiels fünf Freiwürfe unter und sicherte seinem Team den Sieg.

Zur Pause sah es noch nach einem klaren Erfolg für die Gäste aus, das Team aus Phoenix führte mit 50:36. Dann starteten die Clippers eine Aufholjagd und kamen bis auf einen Punkt heran. "Das war hier ein schwieriges Umfeld", sagte Paul: "Aber jetzt geht es nach Hause." Das fünfte Spiel findet am Montag (Ortszeit) in Phoenix statt. Mit einem Sieg könnten die Suns erstmals seit 1993 wieder in ein NBA-Finale einziehen.

Bester Werfer der Gäste war Devin Booker mit 25 Punkten, Paul steuerte 18 Zähler bei. Booker spielte nach seinem am Dienstag erlittenen Nasenbeinbruch mit einer Maske. Allerdings hatten die Suns gerade aus der Distanz Probleme, nur vier von 20 Dreiern fanden ihr Ziel.

