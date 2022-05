Bei den Memphis Grizzlies um Superstar Ja Morant gewann der sechsmalige Meister mit 117:116. Beste Schützen für die Warriors waren Jordan Poole mit 31 und Stephen Curry mit 24 Punkten. Die meisten Punkte für die Gastgeber erzielten Morant mit 34 und Jaren Jackson mit 33.

Der deutsche Nationalspieler Daniel Theis und die Boston Celtics waren zuvor mit einer Niederlage ins Viertelfinale gestartet. Der Rekordmeister unterlag in eigener Halle in Spiel eins der Best-of-Seven-Serie gegen Titelverteidiger Milwaukee Bucks mit 89:101. Theis kam dabei von der Bank und verbuchte in gut vier Minuten Einsatzzeit zwei Punkte sowie zwei Rebounds.

Maxi Kleber und die Dallas Mavericks starten in der Nacht zum Dienstag in die K.o.-Runde. Sie müssen gegen Hauptrunden-Primus Phoenix Suns antreten.

