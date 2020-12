Die Spiele seien schließlich das "größte Sportevent überhaupt. Natürlich ist das etwas, was man mitnehmen will, erleben will", sagte der Würzburger. Damit es klappt, ist aber die größte Hürde noch zu überwinden. Bislang ist die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) nicht qualifiziert.