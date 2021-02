Das gab das einzige kanadische NBA-Team am Donnerstag bekannt. Grund: Weiterhin ist das Überqueren der kanadisch-amerikanischen Grenze aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen nicht erlaubt.

Die Raptors, Champion von 2019, trainieren derzeit in der vierten Etage eines Hotels in einem Ballsaal, dort wurde über den Teppich Basketball-Parkett verlegt. Gespielt wird in der Amalie Arena, mehr als 2000 km von Toronto entfernt.