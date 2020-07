NBA: Restart-Spiele ohne Einfluss auf MVP-Wahl

Die Begegnungen nach dem Restart der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA werden bei der Vergabe der individuellen Awards nicht mehr berücksichtigt. Die Wahl unter anderem des wertvollsten Spielers (MVP) sowie des Rookie of the Year soll noch vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs abgeschlossen sein. Das teilte die NBA den 30 Klubs mit.Diese Entscheidung garantiere "einen fairen...

Die Wahl unter anderem des wertvollsten Spielers (MVP) sowie des Rookie of the Year soll noch vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs abgeschlossen sein. Das teilte die NBA den 30 Klubs mit.

Diese Entscheidung garantiere "einen fairen Prozess, in dem Spieler und Trainer aller 30 Teams die gleichen Möglichkeiten besitzen, als die Top-Performer der regulären Saison geehrt zu werden", heißt es in einem entsprechenden Schreiben, das unter anderem dem Portal "The Athletic" vorliegt.

Die NBA will die am 11. März wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Saison am 30. Juli fortsetzen - am Turnier in Florida nehmen allerdings nur 22 Mannschaften teil. Es werden acht reguläre Partien pro Mannschaft und anschließende Play-offs stattfinden. Um dies sicher durchführen zu können, haben sich die Teams isoliert und unter Quarantäne-Bedingungen in Disney World in Orlando versammelt.

