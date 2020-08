NBA: Schröder und Oklahoma verlieren erneut

Dennis Schröder hat mit Oklahoma City Thunder in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA den nächsten Rückschlag kassiert. Im zweiten Spiel der Best-of-seven-Serie verlor das Team um den deutschen Nationalspieler 98:111 gegen die Houston Rockets mit Superstar James Harden. Schröder kam in 32 Minuten Spielzeit auf 13 Punkte und fünf Assists. Die Führung und den...

Schröder kam in 32 Minuten Spielzeit auf 13 Punkte und fünf Assists. Die Führung und den Sieg verspielte Oklahoma im Schlussviertel. OKC hatte bereits zum Auftakt in die Play-offs verloren (108:123) und steht vor Spiel drei der Serie am Samstag unter Druck.

Miami Heat baute derweil die Führung in der Serie gegen die Indiana Pacers aus. Der dreimalige Champion liegt durch das 109:100 am Donnerstag mit 2:0 vorne.

