Beim 116:111 erzielte er acht von 16 Punkten der Gastgeber in der Overtime, insgesamt kam er in seinem ersten Spiel seit dem 22. Dezember auf 21 Punkte und sieben Assists. Überragender Spieler war zuvor Jaylen Brown gewesen: Mit 47 seiner insgesamt 50 Punkte hatte er Boston in die Verlängerung gerettet.

Nach einem Korb von Franz Wagner (14 Punkte) hatte Orlando in einem turbulenten Spiel 4:20 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit bereits mit 96:82 geführt, ehe die Celtics dank Brown eine Aufholjagd starteten. Zuvor war Boston zwischenzeitlich mit 13 Punkten vorne gelegen. "Es ist nicht einfach, Spiele in der NBA zu gewinnen", sagte Schröder, gegen Ende der regulären Spielzeit aber hätten er und seine Mitspieler "einen Höllenlauf gehabt".

Schröder hatte den Celtics vier Spiele gefehlt, die ersten beiden wegen einer nicht mit Corona in Zusammenhang stehenden Krankheit. Am 24. Dezember hatte er sich in Quarantäne begeben. Er habe "nicht wirklich" Symptome von COVID-19 gehabt, sagte er nach dem Spiel. "Am ersten Tag hatte ich ein bisschen Kopfweh und Fieber, aber danach war es gut."

Bei der Niederlage von Oklahoma City Thunder gegen die Dallas Mavericks stellte Josh Giddey einen NBA-Rekord auf. Der Guard der Thunder kam beim 86:95 auf 17 Punkte, 14 Assists und 13 Rebounds und ist damit im Alter von 19 Jahren und 84 Tagen der jüngste Rookie der Liga, dem ein Triple-Double gelang.

