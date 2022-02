Gegen die Los Angeles Clippers verloren die Texaner 98:99 und kassierten ihre neunte Pleite in Serie, die fünfte mit Schröder. Die Rockets bleiben mit nur 15 Siegen aus 60 Spielen schlechtestes Team der Western Conference.

Mit elf Punkten, zehn Assists und acht Rebounds verpasste der 28 Jahre alte Schröder das erste Triple Double seiner Karriere, also zweistellige Werte in drei der vier Hauptstatistiken (dazu gehören noch Blocks), knapp. Abseits davon erwischte der Ex-Braunschweiger, der sich für einen lukrativen neuen Vertrag präsentieren will, keinen guten Tag und traf nur vier seiner 15 Würfe aus dem Feld.

Ad

Auf Play-off-Kurs steuern hingegen weiter Maximilian Kleber und die Dallas Mavericks, die bei den Golden State Warriors 107:101 gewannen. Kleber kam dabei auf zwei Punkte und sechs Rebounds. Dallas liegt auf Platz fünf der Western Conference. Einen Rückschlag im Play-off-Rennen kassierten Daniel Theis und die Boston Celtics, die 107:128 bei den Indiana Pacers verloren. Theis erzielte fünf Punkte.

Basketball Nach russischem Überfall: Nationalspieler Voigtmann verlässt Moskau VOR 14 STUNDEN

SID cl

Basketball Basketball: Mit Lo, Thiemann und Obst "hungrig" gegen Israel VOR 21 STUNDEN