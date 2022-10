Wie ESPN berichtet, hindert den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft eine Daumenverletzung an der rechten Hand an einem Einsatz bei Titelverteidiger Golden State Warriors in der Nacht zu Mittwoch.

Schröder hatte sich die Verletzung am Mittwoch zugezogen und das letzte Testspiel bei den Sacramento Kings (86:133) am Freitag verpasst. Zudem verletzte sich Spielmacher Russell Westbrook am Oberschenkel, auch sein Einsatz ist fraglich.

Für Schröder steht die Rückkehr zu den Lakers weiter unter keinem guten Stern. Wegen Visa-Problemen konnte der EM-Dritte erst am vergangenen Wochenende in die USA reisen und deutlich verspätet ins Training einsteigen.

Schröder, der bereits in der Saison 2020/21 für den Rekordmeister spielte, hat bei den Lakers einen niedrig dotierten Einjahres-Vertrag unterschrieben und will sich für ein langfristiges Engagement empfehlen.

