NBA: Siege für Schröder und Theis

Schröder kam mit Oklahoma City Thunder in der Western Conference zu einem 123:118-Erfolg bei den New Orleans Pelicans. In der Eastern Conference setzten sich die Boston Celtics mit Theis mit 141:133 nach zweimaliger Verlängerung gegen die Los Angeles Clippers um Kawhi Leonard durch.

Schröder war bei Oklahoma mit 22 Punkten zweitbester Werfer hinter dem Italiener Danilo Gallinari (29). Auf zwölf Zähler für Boston kam Theis.