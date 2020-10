Das teilten die Rockets am Freitag mit. Bis zuletzt hatte der 47-Jährige als Assistenzcoach bei den Dallas Mavericks gearbeitet.

"Glückwunsch, Coach Silas", hatte Mavericks-Besitzer Mark Cuban bereits am Donnerstag bei Twitter geschrieben, und auch Mavs-Coach Rick Carlisle schickte einen Gruß an den Rivalen aus Texas: "Eine großartige Verpflichtung der Rockets. Stephen hat hier einen tollen Job gemacht. Ich freue mich für ihn und seine Familie."

Der neue Mann an der Seitenlinie der Rockets um die Superstars James Harden und Russell Westbrook ist der Sohn des dreimaligen NBA-Champions Paul Silas, der in der Liga unter anderem New Orleans, Cleveland und Charlotte trainiert hat.