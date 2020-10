ESPN: NBA-Erlöse in Corona-Saison um zehn Prozent zurückgegangen

Der neue Mann an der Seitenlinie der Rockets um die Superstars James Harden und Russell Westbrook ist der Sohn des dreimaligen NBA-Champions Paul Silas, der in der Liga unter anderem New Orleans, Cleveland und Charlotte trainiert hat. Stephen Silas soll einen Vierjahresvertrag erhalten.