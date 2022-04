Superstar Jayson Tatum traf zum Auftakt der "best of seven"-Serie nach einem spektakulären Spielzug mit der Schlusssirene zum 115:114 gegen die Brooklyn Nets. Theis kam in der hitzigen Begegnung auf vier Punkte.

Tatum war mit 31 Zählern bester Scorer der Celtics. Bei den Nets überzeugte Kyrie Irving mit 39 Zählern, allein im letzten Viertel gelangen dem Impfskeptiker 16 Punkte. Spiel zwei findet am Donnerstag (1.00 Uhr MEZ) ebenfalls in Boston statt.

