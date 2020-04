NBA-Star Antetokounmpo spendet 10.000 Schutzmasken

Der wertvollste Spieler (MVP) der vergangenen Saison in der nordamerikanischen Profiliga NBA spendet Zografou, einem Vorort von Athen, 10.000 Schutzmasken. Antetokounmpo, Sohn nigerianischer Immigranten und in der NBA für die Milwaukee Bucks aktiv, war in der Region gemeinsam mit seinen Brüdern Thanasis, Kostas und Alexis aufgewachsen.

"Ich denke den Antetokounmpo-Brüdern aus tiefstem Herzen. Diese Geste ist in diesen schwierigen Zeiten noch viel größer zu bewerten", sagte Vassilis Thodas, der Bürgermeister Zografous: "Die Brüder zeigen, dass sie ihre Heimatstadt nicht vergessen haben. Wenn dieser Albtraum der Corona-Krise vorbei ist, werden wir Giannis und seine Brüder ehren."

Die Masken sollen schnellstmöglich dem Pflegepersonal und sonstigen Bedürftigen zur Verfügung gestellt werden.