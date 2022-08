Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Mittwoch mitteilte, bestimmte Bundestrainer Gordon Herbert seinen Starspieler und Spielmacher zum Nachfolger des nicht für die EM nominierten Robin Benzing. Stellvertreter Schröders wird Center Johannes Voigtmann.

Schröders erster Auftritt als DBB-Kapitän folgt am Freitag (20.30 Uhr) beim Supercup in Hamburg gegen Tschechien, je nach Ausgang geht es am Samstag zudem gegen Italien oder Serbien. Danach reisen die Deutschen in der WM-Quali nach Schweden (25. August), bevor in München gegen Europameister Slowenien (28. August) die EM-Generalprobe ansteht. Zum EM-Auftakt am 1. September in Köln trifft das Herbert-Team auf Frankreich.

Ad

Basketball Keine NBA-Spiele am Wahltag der US-Midterms VOR 3 STUNDEN

NBA Durant dementiert Rücktrittsgerüchte: "Diese Scheiße ist lachhaft" UPDATE GESTERN UM 06:04 UHR