107 "International Players" aus 41 Ländern meldeten die 30 Teams in ihren Kadern für den Saisonauftakt. Im Vorjahr waren es 108 Spieler mit einer anderen als der US-Nationalität aus 38 Ländern. Am internationalsten war die NBA in der Saison 2016/17 (113 Spieler) und 2017/18 (42 Nationen).