NBA-Tests: Dallas besiegt Lakers - James fordert Gerechtigkeit für Taylor

Die Dallas Mavericks um Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber haben ihr erstes Testspiel vor dem NBA-Restart gewonnen. Gegen die Los Angeles Lakers siegten die Texaner in der Nacht zum Freitag mit 108:104. Kleber kam dabei auf zehn Punkte und zwei Rebounds, Lakers-Superstar LeBron James erzielte zwölf Punkte und verbuchte drei Rebounds sowie fünf Assists. Die Saison geht am 30. Juli in...

Nach dem Spiel gegen die Mavericks lenkte James den Fokus auf den Todesfall Breonna Taylor. Die 26 Jahre alte Afroamerikanerin war im März bei einem Einsatz in ihrem Haus von Polizisten erschossen worden. "Ich will weiterhin Aufmerksamkeit darauf richten, dass Breonna Taylor und ihrer Familie Gerechtigkeit zuteil werden muss", sagte James: "Ich möchte, dass die Polizisten verhaftet werden, die dieses Verbrechen begangen haben."

