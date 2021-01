Beim Sieg der Celtics stand Theis von Beginn an auf dem Feld und steuerte in knapp 29 Spielminuten sechs Rebounds, drei Assists und zehn Punkte bei. Auf der anderen Seite kam Bonga rund sechs Minuten zum Einsatz, in dieser Zeit gelangen ihm lediglich ein Rebound und ein Assist. Teamkollege Wagner spielte rund zwölf Minuten, verwandelte einen seiner Freiwürfe und kam auf drei Rebounds und einen Assist.