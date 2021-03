Publiziert 05/03/2021 Am 06:29 GMT

Der Rekordmeister landete mit dem 132:125 gegen die Toronto Raptors den vierten Erfolg hintereinander und verbesserte sich mit 19:17-Siegen auf den vierten Rang der Eastern Conference. Theis kam in sieben Einsatzminuten auf fünf Punkte und einen Rebound.

Auch Nationalmannschaftskollege Isaiah Hartenstein verbuchte mit den Denver Nuggets den vierten Sieg in Serie. Beim 113:103 bei den Indiana Pacers kam der 22-Jährige in seinen elf Minuten auf dem Parkett auf sieben Punkte, drei Rebounds und einen Assist. Denver liegt im Westen als Sechster mit 21:15-Siegen klar auf Play-off-Kurs.

Einen Galaauftritt legte am Donnerstagabend Damian Lillard hin. Der Point Guard kam beim 123:119 seiner Portland Trail Blazers gegen die Sacramento Kings auf 44 Zähler. Superstar Giannis Antetokounmpo, der von LeBron James am Donnerstag zum Anführer seines All-Star-Teams am kommenden Montag ausgewählt worden war, führte seine Milwaukee Bucks mit 26 Punkten und 11 Rebounds zu einem hauchdünnen 112:111 bei den Memphis Grizzlies.

