Der Ex-Champion gewann 118:108 gegen die New Orleans Pelicans und feierte damit den sechsten Sieg in Serie. Zuvor hatten die Rockets von den ersten 17 Saisonspielen 16 verloren.

Der frühere Bamberger Theis stand erstmals seit dem 22. November wieder in der Starting Five, nachdem der Neuzugang zuletzt sogar aus der Rotation der Texaner gerutscht und in vier von fünf Spielen gar nicht zum Einsatz gekommen war. Gegen die Pelicans kam er auf zwölf Punkte.

Kaum zum Zug kommt weiterhin Nationalspieler Isaac Bonga nach seinem Wechsel zu den Toronto Raptors. Beim 102:90-Sieg gegen seinen Ex-Klub Washington Wizards spielte der 22-Jährige nur zwei Minuten und erzielte einen Punkt. Nach acht Einsätzen steht Bonga nun bei insgesamt vier Zählern.

