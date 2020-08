Im ersten Duell der Best-of-Seven-Serie gewann der Rekordmeister in Orlando/Florida gegen den Titelverteidiger Toronto Raptors klar mit 112:94. Center Theis erzielte 13 Punkte in 26 Spielminuten und steuerte 15 Rebounds und einen Assist bei.

Für beide Teams war es die erste Partie nach dem NBA-Spielerstreik. Die Milwaukee Bucks, die ebenfalls im Halbfinale der Eastern Conference stehen, hatten am Mittwoch ihr Play-off-Spiel aus Protest gegen Polizeigewalt in den USA boykottiert. Die NBA hatte daraufhin pausiert und den Spielbetrieb am Samstag wieder aufgenommen.