NBA: Theis und Boston gewinnen an Weihnachten bei Meister Toronto

In Kanada setzten sich die Gäste mit 118:102 durch und festigten durch den vierten Sieg in Serie Platz zwei in der Eastern Conference. Bester Werfer der Partie war Jaylen Brown mit 30 Punkten.

Theis erzielte 13 Punkte, dazu sammelte er sechs Rebounds. Nach dem Sieg wartete bereits der Flieger auf die Celtics. "Hoffentlich sind wir abends wieder zu Hause und können Zeit mit unseren Familien verbringen", hatte Theis vor der Partie gesagt.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat Boston spielfrei, weiter geht es für den Rekordmeister am 27. Dezember gegen die Cleveland Cavaliers. Dagegen haben Maxi Kleber und Dennis Schröder ihre Feiertagseinsätze noch vor sich. Kleber spielt am Donnerstag mit den Dallas Mavericks im Texas-Duell gegen die San Antonio Spurs.

Schröder trifft mit den Oklahoma City Thunder auf die Memphis Grizzlies - und freute sich bereits vor Weihnachten auf den Einsatz. "Das ist was Besonderes, jeder sitzt zu Hause und schaut sich das Spiel an. Es gibt viel Aufmerksamkeit, man kann sich vor vielen Leuten beweisen", sagte Schröder.