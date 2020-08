NBA: Theis und Boston melden sich zurück

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis und die Boston Celtics haben sich beim Finalturnier der nordamerikanischen Profiliga NBA eindrucksvoll zurückgemeldet. Nur einen Tag nach der 106:112-Niederlage gegen Miami Heat gewann der Rekordmeister gegen die Brooklyn Nets souverän 149:115. Theis gehörte zur Startformation und kam in rund 21 Minuten Spielzeit auf zehn Punkte und sechs Rebounds. Für...

Nur einen Tag nach der 106:112-Niederlage gegen Miami Heat gewann der Rekordmeister gegen die Brooklyn Nets souverän 149:115. Theis gehörte zur Startformation und kam in rund 21 Minuten Spielzeit auf zehn Punkte und sechs Rebounds. Für die Play-offs ist Boston als drittbestes Team der Eastern Conference schon längst qualifiziert.

Erneut ohne Nationalspieler Dennis Schröder gelang Oklahoma City Thunder ein Überraschungscoup gegen die Los Angeles Lakers um die Superstars LeBron James und Anthony Davis. In Disney World in Orlando/Florida setzte sich OKC mit 105:86 gegen das beste Team im Westen durch. James kam nur auf 19 Punkte, Davis gar nur auf neun Zähler. Schröder und seine Frau Ellen erwarten ihr zweites Kind, der 26-Jährige hatte bereits am Montagmorgen die Blase der NBA verlassen.

Basketball "Kein Gelegenheitsleugner": Bonn rechnet mit Gerichtsstreit wegen Saibou-Entlassung VOR 19 STUNDEN

Eine weitere Niederlage kassierten Isaac Bonga und Moritz Wagner mit den Washington Wizards. Gegen die Philadelphia 76ers verlor das Team aus der Hauptstadt mit 98:107. Damit hat Washington nur noch theoretische Chancen auf die Play-offs. Bonga steuerte sechs Punkte und acht Rebounds bei, Wagner kam auf fünf Zähler.

Basketball BBL: Neuzugang Odiase komplettiert Bambergs Kader VOR EINEM TAG