Die Celtics bezwangen die Minnesota Timberwolves in der Nacht zu Montag mit 134:112 und liegen an der Tabellenspitze nun gleichauf mit Miami Heat. Theis gelangen in knapp 18 Minuten auf dem Feld vier Punkte.

Maßgeblichem Anteil am sechsten Sieg in Folge des Rekordmeisters hatte das Duo Jayson Tatum und Jaylen Brown. Tatum erzielte 34 Punkte, Brown steuerte beim 47. Saisonerfolg 31 Punkte und 10 Rebounds bei.

Ad

Die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James kassierten im Kampf um die Play-off-Plätze unterdessen einen weiteren Rückschlag. Sie unterlagen bei den New Orleans Pelicans mit 108:116 und rutschten in der Western Conference auf den zehnten Platz ab, der noch zur Teilnahme am Play-in-Tournament berechtigt.

NBA Oscar für Basketball-Legenden Shaquille O'Neal und Stephen Curry VOR 2 STUNDEN

James, der sich noch vor der Halbzeit am Knöchel verletzte und dennoch knapp 42 Minuten auf dem Feld stand, gelangen starke 39 Punkte und neun Rebounds.

Basketball Bayern bleiben Bonn auf den Fersen - Meister Alba verliert VOR 13 STUNDEN