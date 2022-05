Im heimischem TD Garden unterlag der Rekordmeister von der Ostküste den Miami Heat 103:109. Vier Siege sind in der Best-of-seven-Serie zum Einzug in die NBA-Finals notwendig.

Center Theis stand in der Startformation, kam in zehn Minuten Spielzeit aber nur auf einen Punkt und drei Rebounds. Unter seinen Möglichkeiten blieb auch der zuletzt herausragende Jayson Tatum mit nur zehn Punkten, da reichten auch die 40 Zähler von Jaylen Brown nicht zur Führung.

Bei den Gästen, die in der kompletten zweiten Halbzeit auf Jimmy Butler (Knieverletzung) verzichten mussten, überzeugte Center Bam Adebayo mit 31 Punkten und zehn Rebounds. Spiel vier der Serie findet in der Nacht zu Dienstag erneut in Boston statt.

Im zweiten Play-off-Halbfinale zwischen den Dallas Mavericks, Team des deutschen Nationalspielers Maxi Kleber, und den Golden State Warriors steht es 0:2.

