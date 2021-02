Theis erzielte zwölf Punkte in einer Partie, die in Corona-Zeiten vor ungewohnt lebendiger Kulisse stattfand: 1500 Zuschauer, ausschließlich medizinisches Personal und deren Angehörige, durften die Begegnung in der Arena kostenlos verfolgen. Mit zwölf Siegen und zehn Niederlagen sind die Celtics Vierter in der Eastern Conference.