Es habe das "starke Gefühl", dass die Mannschaft "eine neue Stimme benötigt", um sich weiterzuentwickeln, sagte der 55-Jährige.

Das Team um die Superstars Donovan Mitchell und Rudy Gobert hatte in den vergangenen sechs Jahren stets die Play-offs erreicht, war aber nie weit gekommen. In diesem Jahr verloren die Jazz in der ersten Runde gegen die Dallas Mavericks.

