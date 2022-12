Beim 135:124 über die Atlanta Hawks kam Franz Wagner auf 24 Punkte, sein Bruder Moritz auf 17 Punkte. Franz Wagner, bester Werfer seines Teams, kam zudem auf drei Rebounds und vier Assists. Moritz Wagner verzeichnete fünf Rebounds.

Die Siegesserie der Magic hält damit an, es wurde der vierte Erfolg hintereinander eingefahren. In der Tabelle der Eastern Conference belegt das Team allerdings nur den 13. Rang.

Auch die New York Knicks mit dem deutschen Profi Isaiah Hartenstein bleiben in der NBA erfolgreich. Bei den Chicago Bulls gelang ein 128:120-Sieg nach Verlängerung. Harteinstein kam auf sechs Punkte, acht Rebounds und einen Assist. Die Knicks feierten den fünften Sieg in Folge.

Ohne den am Knie verletzten Maximilian Kleber verloren die Dallas Mavericks mit 90:105 gegen die Cleveland Cavaliers. Eine Schulterverletzung erlitt der viermalige NBA-Champion Stephen Curry bei der 119:125-Niederlage von Titelverteidiger Golden State Warriors bei den Indiana Pacers. Curry war mit 38 Punkten trotzdem bester Werfer seines Teams.

