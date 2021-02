Die Washington Wizards machten das 130:128 in der nordamerikanischen Profiliga NBA gegen die Denver Nuggets erst 0,1 Sekunden vor dem Spielende mit zwei verwandelten Freiwürfen perfekt.

Wagner kam bei den Wizards von Beginn an zum Einsatz, spielte allerdings lediglich drei Minuten, Isaac Bonga gehörte erneut nicht zum Kader. Für Washington war es der dritte Sieg in Folge. Hartenstein steuerte für die Nuggets in zehn Minuten Spielzeit acht Punkte und jeweils einen Assist und Rebound bei.