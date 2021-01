Kleber gewann mit den Dallas Mavericks an der Seite des starken Slowenen Luka Doncic 113:100 bei den Houston Rockets, Theis behielt mit dem Rekordmeister Boston Celtics bei den Toronto Raptors mit 126:114 die Oberhand.

Kleber kam in knapp 18 Minuten auf neun Rebounds und drei Assists, Theis steuerte in knapp 14 Minuten zwei Punkte und drei Rebounds zum Celtics-Erfolg bei. Sieggarant für Dallas war im texanischen Duell Doncic. Der 21-Jährige erzielte zum 26. Mal in seiner Karriere ein Triple Double (33 Punkte, 16 Rebounds, elf Assists).