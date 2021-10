Der 26 Jahre alte Kanadier kann damit die Heimspiele des Klubs aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga bestreiten.

"Andrew ist geimpft. Weitere Fragen dazu werde ich nicht beantworten", sagte Warriors-Coach Steve Kerr. Wiggins hatte zuletzt aus religiösen Gründen eine Ausnahmeregelung bei der NBA beantragt, diese war aber abgelehnt worden.

In einigen Standorten wie New York und San Francisco dürfen nicht geimpfte NBA-Profis aufgrund der geltenden Gesundheits-Verordnungen bei Heimspielen ihrer Mannschaften nicht spielen. Den Stars drohen dadurch Gehaltskürzungen.

"Jeder Spieler, der sich entscheidet, die örtlichen Impfvorschriften nicht zu erfüllen, wird für die Partien, die er verpasst, nicht bezahlt", hatte NBA-Sprecher Mike Bass vergangene Woche erklärt.

Laut Medienberichten hatten zuletzt gut 40 Profis noch keine Impfung gegen COVID-19 erhalten. Eine geplante Impfpflicht für die Profis lehnt die Spielergewerkschaft NBPA ab. Diese gilt in der NBA aber für Schiedsrichter, Trainer und Mitglieder des Teamstaffs. Die NBA startet am 19. Oktober in die Saison.

