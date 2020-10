Im letzten Spiel trumpfte James erneut groß auf: Mit 28 Punkten, 14 Rebounds und 10 Assists war er der dominierende Mann auf dem Parkett in Walt Disney World in Orlando/Florida. Schon zur Pause stand es 64:36, es war die zweithöchste Halbzeitführung in einem NBA-Finale. "Ich wollte dieses Team dahin zurückbringen, wo es hingehört. Teil eines so historischen Klubs zu sein, ist ein unglaubliches Gefühl", sagte James.