Karl-Anthony Towns hatte am 25. März ein emotionales Instagram-Video gepostet, in dem er den Kampf seiner Mutter gegen COVID-19 beschrieb. Zugleich hatte der 24-Jährige seine Anhänger in den Sozialen Medien ermahnt, die Corona-Pandemie ernst zu nehmen und sich an die Richtlinien zu halten.

(SID)