Publiziert 09/05/2021 Am 10:02 GMT

Jordan hatte das blau-weiße Trikot mit der Nummer 23 in der Saison 1982/83 an der Universität von North Carolina getragen. Der Wert wird dadurch erhöht, dass es auch auf dem Cover der Sporting News vom März 1983 zu sehen war, in dem die Zeitschrift Jordan zum Spieler des Jahres der National Collegiate Athletic Association (NCAA) gekürt hatte.

Der bisherige Höchstpreis für ein Jordan-Trikot wurde im vergangenen Oktober erreicht: Damals brachte ein Dress aus seiner Zeit bei den Chicago Bulls, mit denen er seine sechs NBA-Titel gewann, 480.000 Dollar ein.

(SID)

