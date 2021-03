Publiziert 29/03/2021 Am 05:54 GMT | Update 29/03/2021 Am 08:43 GMT

Den Lakers gelang nach zuvor vier Niederlagen in Serie in Abwesenheit von James der zweite Sieg in Folge, L.A. festigte damit den vierten Tabellenplatz in der Eastern Conference. "Vor allem in der zweiten Halbzeit hatten wir viele Ballgewinne und haben gut kommuniziert, das war der Schlüssel", sagte Schröder, der zudem fünf Rebounds und sechs Assists beisteuerte.

Kurz vor dem Spiel hatten die Lakers mit Center Andre Drummond eine weitere Verpflichtung verkündet. Der Vertrag des zweimaligen All-Stars war von den Cleveland Cavaliers aufgelöst worden, weshalb Drummond innerhalb der Saison wechseln konnte.

Auch Titelkonkurrent Brooklyn Nets verstärkte sein ohnehin hochkarätig besetztes Team mit dem siebenmaligen All-Star LaMarcus Aldridge.

(SID)

