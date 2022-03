"Basketball ist ein Mannschaftssport. Wir alle teilen uns diesen Rekord, er gehört nicht mir", so Popovich, der die Spurs bereits seit 1996 betreut und das Team zu fünf Meisterschaften (1999, 2003, 2005, 2007 und 2014) führte.

NBA-Commissioner Adam Silver würdigte den Nationaltrainer, der die USA bei den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Jahr zu Gold führte: "Seine Führung und seine unerschütterliche Hingabe für das Spiel werden von Generationen von Spielern und Trainern bewundert. Glückwunsch an Coach Pop für die neueste Errungenschaft in seiner legendären Karriere."

(SID)

